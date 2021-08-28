Российских военных и жителей Курска поделиться информацией по делу МН17 просят Нидерланды

Следствие по делу о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17, которое ведут Нидерланды, обратилось к военнослужащим РФ с просьбой предоставить необходимую информацию.

Об этом со ссылкой на полицию Нидерландов пишет "Интерфакс".

Также правоохранители Нидерландов призывают жителей российского Курска поделиться имеющейся информацией.

При этом полиция Нидерландов заявила о немалых результатах расследования, однако указала, что оно еще не закончено. Правоохранители предполагают, что у российских военных могут быть фотографии или видеоматериалы, электронные письма или официальные документы. Такие данные предлагается предоставить следствию.