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События Сегодня, 16:3389
Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш", приписав Елене Лукаш слова Резникова

Сегодня, 2 сентября, Нацсовет по телевидению и радиовещанию оштрафовал телеканал "НАШ" за высказывания двух гостей эфиров этого канала - Андрея Пальчевского и Елены Лукаш. Нацрада посчитала, что их слова разжигают межнациональную рознь и ненависть. Сумма штрафа – свыше 110 тысяч гривен (5% лицензионного сбора).

На заседание Нацсовета, где рассматривался этот вопрос, пригласили ведущих канала "НАШ" Ангелину Пичик и Макса Назарова. В комментарии "Стране" Назаров подробно рассказал как и за что Нацсовет оштрафовал канал "Наш".

"Нас пригласили в Нацсовет, в специальную комнату с якобы защищенной связью. Это стандартная процедура: туда приглашают всех, чьи вопросы рассматриваются в повестке дня. Мы с Ангелиной сидели там, включались по видеосвязи. Претензии Нацсовета касались двух наших эфиров: с Пальчевским и Лукаш. По мнению Нацсовета, гости своими словами разжигали межнациональную рознь", - рассказывает "Стране" Назаров.

Ведущий добавил, что всего за 20 минут общения с членами Нацсовета стала ясна их заангажированность. Ведущим не давали слова, перебивали их и, по словам Назарова, откровенно хамили.

"Глава Нацсовета Ольга Герасимюк начала свое общение с нами со скандала. Нас попросили представиться, и я сказал, мол, мы ведущие, как мне кажется, вашего любимого телеканала "НАШ". Герасимюк меня перебила и сказала, что свои "выпендрежки" я могу оставить при себе. То есть она сразу проявила заангажированность, предвзятость и неуважение ко мне. Закончилось все абсолютно хамским поведением Герасимюк. Нам вообще не дали слова", - возмущен Назаров.

По его мнению, приглашение ведущих канала "Наш" на заседание было лишь формальностью. Решение оштрафовать канал было принято заранее.

"Как только мы начинали говорить по конструктиву, нас перебивали, не дали представить наши аргументы. Они и не собирались нас слушать. Решение было принято заранее, еще вчера, наверное, за бокалом игристого. Игристое настроение Ольги Герасимюк позволяет мне предполагать это. И в итоге, как и планировали, в Нацсовете единогласно проголосовали за штраф и еще одно обращение в суд с просьбой лишить телеканал "Наш" лицензии", - отмечает Макс Назаров.

Также Назаров объяснил, за что именно оштрафовали телеканал "Наш".

Так, в одном из эфиров Андрей Пальчевский рассуждал о том, как можно жить, если каждый новый президент "натягивает" свой регион на всю Украину.

"Оказывается, слова Пальчевского в программе "Пятница. Вечер" о том, что политики натягивают Галицию на всю Украину - это разжигание розни, язык вражды и унижение жителей Галичины. Якобы мы обидели галичан. Хотя мы их не обидели - наоборот приумножили их достижения. Но это восприняли как призывы к вражде. На мой вопрос, сотрудничали ли представители дивизии СС "Галичина" с нацистами, Герасимюк опять меня перебила и сказала, что своими манипуляциями я буду заниматься в эфире, а не на заседании Нацсовета", - отметил Макс Назаров.

Второй эпизод, за который оштрафовали канал "Наш", касается высказываний в эфире ток-шоу "Важливе" Елены Лукаш.

"Лукаш цитировала слова Резникова и Кравчука о "раковой опухоли Донбасса". А в Нацсовете сочли это ее словами. Плюс Елена Лукаш высказала свое личное мнение о том, что Украина не заинтересована в мире. Но когда человек говорит "я так считаю", согласно статье 34 Конституции Украины, ему гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. О том же говорится в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. На это Герасимюк заявила, что некоторые европейские конвенции "можно и пересмотреть". Это мне напоминает пятую часть "Гарри Поттера", где его вызывают на суд, и министр магии нервно заявляет, мол, "некоторые законы можно и пересмотреть". Герасимюк сегодня была этим министром магии", - проводит аналогию Макс Назаров.

Кроме того, Назаров считает, что Герасимюк испытывает к нему и к каналу "Наш" в целом личную обиду.

"У меня такое впечатление, что Герасимюк по-женски за что-то на меня обижена. Она раз 15 повторила, что я кого-то оскорбляю на своих эфирах. Хотя никогда такого не было. Это именно женская обида. Не обида профессионала, основанная на оценке работы другого профессионала. Если бы я об этом знал, пришел бы на это заседание с букетом цветов", - комментирует Назаров.

По словам ведущего, телеканал оспорит решения Нацсовета в судебном порядке.

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