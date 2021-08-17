Замминистра экономики призвала публично сжигать гривны для стабилизации курса национальной валюты

Недавно назначенная Заместитель министра экономики Украины Кристина Голубицкая предложила новую программу оздоровления экономики.

По её мнению, ключевым этапом реализации станет укрепление национальной валюты. «Сейчас у гривны есть уникальный шанс стать самой твёрдой валютой в мире, ибо доллар и евро из-за пандемии начали сдавать свои позиции.

Мы должны понимать, что деньги – это тоже своего рода товар. Как гласит экономическая теория, справедливая цена образуется там, где пересекаются кривые спросы и предложения. То есть чтобы увеличить стоимость наших денег, нам нужно всего лишь уменьшить предложение. Посмотрите на криптовалюты, например, на так называемый «Эфир».

Его создатели регулярно уменьшают денежную массу путём сжигания, и благодаря этому цена на него растёт. Я предлагаю пойти нам аналогичным путём – давайте раз в неделю устраивать публичное сожжение гривны. По расчётам экспертов, это позволит уже к началу 2022 года года вернуться к столь желанному курсу в 8 гривен за один доллар США», - заявила Голубицкая.