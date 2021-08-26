Как в Украине началась налоговая амнистия

С 1 сентября в Украине стартовала кампания по легализации капиталов. Все граждане могут "засветить" свое лишнее имущество перед налоговой и, заплатив 5%, спать спокойно.

На Кабмине премьер -министр, между поздравлениями детей с новым учебным годом, а студентов - с повышенными стипендиями, призвал всех граждан «легализировать», отметив, что это "уникальный шанс". Но добавил - дело сугубо добровольное.

Мы уже подробно писали, как будет проходить амнистия капиталов. Стоит отметить, что уже после принятия закона власти придумали для украинцев еще один стимул легализироваться. Глава профильного парламентского комитета Данил Гетманцев заявил о разработке законопроекта, который предоставит налоговикам право выявлять доходы из "неучтенных источников" и начислять на них налог 18%. То есть, по-сути, речь идет о косвенных методах контроля доходов и расходов.

"Любая покупка дороже 400 тысяч гривен автоматически будет попадать на контроль налоговой. И, если официальные доходы человека не покрывают эти расходы, придется объяснить - откуда деньги, и заплатить с «неучтенной» части налог на доходы физлиц, то есть 18%. По-сути, речь идет о попытке залезть в карман каждому украинцу. Думаю, власти озвучили эту идею, чтобы активизировать кампанию по амнистии капиталов. Ведь пока нет косвенного контроля за расходами, легализироваться даже за "льготные" 5% не имеет особо смысла", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Но пока проекта о контроле расходов нет. Плюс, даже если он появится, непонятна его судьба в парламенте - голосов за скандальный документ может и не найтись.

Легализация же капиталов уже началась прямо сейчас, и продлится ровно год - до сентября 2022 года. Причем в законе, который будет ее регулировать, много несоответствий и "ловушек".

"Люди могут вообще остаться без денег и имущества", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Разбирались, как она будет проходить и есть ли смысл "светить" имущество и деньги за 5%.

Как будет проходить налоговая амнистия

Напомним вкратце, по каким правилам будет идти легализация капиталов.

Под декларирование попадают активы в Украине и за границей, приобретённые за счет доходов, которые не были задекларированы на 1 января 2021 года (то есть налоги с них не платились).

Под налоговую амнистию попадают физлица-резиденты и нерезиденты, если на момент декларирования они были гражданами Украины.

В декларировании могут участвовать чиновники и госслужащие низшего и среднего звена, которые с 2010 года подают декларации о доходах. Чиновникам высокого ранга, нардепам, политикам амнистия капиталов недоступна.

Ставки на декларируемое имущество следующие: на активы в Украине - 5%, за границей - 9%. Есть вариант с покупкой ОВГЗ - если приобрести их на незадекларированные деньги, можно платить только 2,5%.

Деньги, которые подаются на легализацию, обязательно должны размещаться на банковском счете. НАБ в августе прописала особенности открытия таких счетов, но вернемся к этому вопросу чуть позже.

Чтобы легализировать активы, нужно обратиться с соответствующим заявлением в налоговую и внести в декларацию имущество и деньги. На них вам насчитают налог от 2,5% до 5%. После уплаты, активы будут считаться полностью "белыми".

Что не нужно декларировать (и оно все равно считается легальным): квартиру до 120 квадратных метров или дом до 240 квадратов, нежилую недвижимость до 60 квадратных метров, одно транспортное средство, землю до 2 гектаров, а также другие активы, стоимостью до 400 тысяч гривен.

То есть мимо большинства украинцев кампания по амнистии капиталов пройдет стороной - им попросту нечего декларировать.

Но у тех, кто имеет имущества больше, чем разрешили "не светить" возникает резонный вопрос - стоит ли его легализировать за 5%.

Ловушки легализации

Большинство экспертов, которых опросила "Страна", не верят, что кампания будет массовой.

Олег Пендзин считает, что под легализацию пойдут те, у кого есть недвижимость за границей.

"К ним уже стучат тамошние налоговые инспекторы - требуют показать, откуда доходы, и заплатить налоги. Причем налоги в большинстве случаев выше обещанных нашим государством 9%. Поэтому таким украинцам легализироваться выгодно", - говорит Пендзин.

Что касается остальных, то, по его словам, декларанты вряд ли будут выстраиваться в очередь.

"Ситуация может измениться разве что с принятием закона о непрямых методах контроля доходов и расходов. Тогда действительно кампания активизируется, ведь выгоднее заплатить 5% чем 18%. Но до этого еще далеко. Кроме того, не уверен, что у президента эту идею поддержат, ведь подобный закон тут же обрушит рейтинги власти", — считает Пендзин.

Глава объединения SAVEФОП Сергей Доротич говорит, что ни он, ни его коллеги-предприниматели "легализироваться" не собираются.

"У меня есть недостроенный дом больше 250 квадратов. Но я его строю еще с 2004 года, и не обязан хранить документы, подтверждающие доходы, за такое время. Я свою декларацию за 2015 год найти не могу. У нас, по Налоговому кодексу, сроки давности по налоговым делам - три года. Если налоговая посчитает, что мой дом построен на «левые» деньги - пусть докажет. Почему я должен платить 5% на пустом месте", — возмущается Доротич.

Источник в предпринимательских кругах говорит "Стране", что главным препятствием к легализации является недоверие людей к государству.

"Фактически предлагается теневые доходы, которые сейчас находятся в кэше или за границей, положить на счета в банке да еще и заплатить за это процент. Как вы думаете, когда СНБО без суда и следствия вводит санкции против граждан Украины и арестовывает их счета, много ли будет желающих засветить свои деньги, став беззащитным перед государством? Думаю, что немного. На легализацию пойдут разве что люди, которые собираются занять какие-то должности в госаппарате и которым нужно засветить свои доходы для декларации. Также может быть схема по "накачке" кэшем каких-то подставных лиц-фунтов, которые затем его будут легализовать, для того чтобы затем на них оформлялись какие-то покупки. То есть легализация под целевое назначение", - говорит предприниматель.

Ростислав Кравец говорит, что уже сейчас налицо ряд проблемных моментов в легализации (не исключено, что на практике их обнаружится значительно больше).

"Если закон будет оспорен в Конституционном суде (а вероятность этого весьма велика), все, кто успеет задекларировать имущество, могут попасть на серьезные налоговые санкции. Ведь люди признают за собой активы, с которых в свое время не были уплачены налоги. Если закон по амнистии отменят, вместо обещанных 5% им придется заплатить по полной, то есть 18% плюс пени и штрафы. Таким образом, могут всплыть неподъемные суммы, а тем, кто не сможет заплатить, будет грозить конфискация. То есть в итоге есть риски вообще лишиться имущества", - говорит Кравец.

Еще один проблемный момент - по деньгам. Чтобы пустить их под легализацию, нужно сперва открыть в банке специальный счет. Недавно Нацбанк прописал порядок открытия таких счетов. Но по нему много вопросов,

"Там столько проблемных моментов, что не факт, что банки кинуться открывать такие счета. НБУ неделю назад попытался провести совещание на эту тему. Там регулятора забросали вопросами, на которые он до сих пор не может ответить. Ключевой - как проверить происхождение средств. Причем до зачисления их на счет. Ведь деньги из РФ не подлежат амнистии. Но на них же написано, что они российские", — рассказал нам юрист одного их банков.

"Деньги могут оказаться самым проблемным активом под легализацию. На банки фактически возложили обязанность по финансовому мониторингу и проверке происхождения средств (хотя по закону, в активах под легализацию не должны "копаться"). Ведь, чтобы доказать, что деньги не российские и их можно легализировать, нужно сначала проверить источники происхождения денег. Поэтому средства могут попросту "зависнуть" на счете на неопределенное время", — говорит Кравец.

Что будет, если не легализироваться?

Амнистия капиталов - дело сугубо добровольное - можно декларировать активы, а можно и нет. На этом моменте неоднократно акцентировали внимания представители власти, а на Кабмине "добровольность" легализации еще раз подтвердил Шмыгаль. А глава Минфина Сергей Марченко на днях заявил, что они не включают доходы от легализации в проект бюджета на следующий год - мол, еще нужно понять, как пойдет кампания.

Действительно, в новом законе никаких санкций за отказ "светить" доходы не прописано.

Но "страшилку" для отказников все же озвучили. Мы уже писали о скандальном заявлении главы профильного парламентского комитета Данила Гетманцева о том, что "у налоговиков появится право спросить о происхождении ценной покупки". По его словам, уже разрабатывается законопроект на эту тему - будут контролироваться все ценные покупки, и, если человек не сможет показать, откуда у него деньги и уплачены ли с них налоги, придется заплатить - 18% НДФЛ.

Но можно будет и показать декларацию об амнистии, и тогда никаких вопросов уже не будет.

То есть речь идет о новом законопроекте о непрямых методах контроля доходов и расходов.

"Проекта пока нет, и мы можем обсуждать лишь теорию. Посоле амнистии капитала, которая дает возможность выйти из тени, логично и рационально посмотреть на тех, кто не вышел, и разобраться - почему. Ведь 6-7 млн украинцев никогда не подавали налоговых деклараций. Разговор на такую сложную тему нужно начинать как можно раньше, чтобы все понимали, что происходит, и успели подготовиться. И разговор об этом начат именно в рамках амнистии капиталов", - комментировал нам тогда нардеп от СН, замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

Основные пункты нового законопроекта следующие

Налоговая ведет мониторинг трат, которые превышают некую "пороговую сумму". С суммой в Кабмине пока не определились, но, скорее всего, это будет 150 тысяч гривен - та сумма, выше которой нельзя проводить наличные платежи. Но может быть и другая планка - 400 тысяч гривен (сумма, от которой ведется финмониторинг и проверяется легальность средств)

Если сумма превышена, будут проверять, насколько она вписывается в официальные доходы человека. Если есть"разнобой" - скажем, официальная зарплата, с которой уплачены налоги, у вас 100 тысяч в год, а вы купили квартиру за миллион - то станут выяснять, откуда разница.

Если есть средства, задекларированные в рамках амнистии капиталов, и они покрывают покупку, то никаких вопросов к вам больше не будет.

Если есть средства, задекларированные в рамках амнистии капиталов, и они покрывают покупку, то никаких вопросов к вам больше не будет. Если нет официальных доходов, которые бы объяснили покупку, то вам автоматически придет уведомление - поручение об уплате налога с разницы между суммой покупки и суммой доходов, с которых уплачены налоги. В случае с описанным выше примером с квартирой, это 900 тысяч гривен. С этой суммы придется заплатить 18% НДФЛ. Понятно, что проект еще "сырой" и в него могут вноситься дополнительные правки. Но в целом суть понятна - заставить украинцев платить налоги по полной.

По словам Олега Пендзина, принятие этого закона коснется миллионов украинцев. "Залезут в карман каждому. Первые, на кого ориентирован проект - заробитчане. Они заводят в страну ежегодно порядка 12 млрд долларов, и эти деньги оседают на потребительском рынке, с них покупаются квартиры и машины. Понятно, что никакие налоги с львиной доли этих поступлений никогда не платили в украинский бюджет", - говорит Пенздин.

Также закон ударит по украинцам, которые годами получали зарплаты в конвертах и левые доходы. То есть если закон примут, то нужно будет либо легализовать эти доводы за 5%, или же готовиться отвечать на вопросы налоговиков и платить уже 18%.

Но не все так просто. По словам Пендзина, вопросы могут возникнуть к деньгам, с которых в свое время уже были уплачены налоги.

"Данные с 1991 по 1997 годы в налоговой не сохранились. Поэтому доказать, что с денег, заработанных до 1997 года вы уже уплатили налоги, может не получиться", - говорит эксперт.

Также могут быть вопросы по имуществу, которое якобы не нужно пускать по амнистии капиталов. К примеру, можно не декларировать дом до 240 квадратов - его вам государство и так "простит".

"Но если вы потом этот дом продадите и попытаетесь купить что-то другое, налоговики могут спросить, откуда у вас взялись средства на покупку того дома. То есть амнистия, по сути, тоже ничего не гарантирует", — добавил Пендзин.