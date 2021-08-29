От отравления грибами в Польше умер эвакуированный из Афганистана мальчик

В Польше от отравления грибами скончался эвакуированный из Афганистана ребенок, который собирал их в лесу неподалеку от центра для беженцев под Варшавой.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Его семью вывезли из Афганистана 23 августа. На следующий день дети съели грибов и были доставлены в больницу.

Власти отвергли мнения журналистов, что беженцы из Афганистана должны были собирать и есть грибы, потому что их не кормили. Эта семья сварила из них суп.

Шестилетнему брату умершего мальчика, который также ел грибы и был в критическом состоянии, вовремя смогли пересадить печень, и спасли жизнь.

По словам врача, мозг 5-летнего мальчика был поврежден, а потому ему не смогли сделать пересадку печени, как и его брату.

В этой же больнице помогли еще одной беженке из Афганистана - 17-летней девушке, которая также ела грибы. Она выздоровела, ее уже выписали.