Талибы в Афганистане начали наступление на Панджшер, который удерживает сопротивление

В четверг, 2 сентября 2021, в Афганистане началось наступление талибов на удерживаемую лоялистами свергнутого правительства (NRF) провинцию Панджшер.

Талибы перед этим сообщили о попытке и провале переговоров, а лоялисты - о присоединении к талибам членом "Аль-Каиды". Об этом сообщает "ГазетаРу".

И талибы, и лоялисты заявляют о потерях.

"Братья мои, мы старались изо всех сил решить проблему Панджшера переговорами. Но, к сожалению, все напрасно", - представитель новых властей Афганистана Амир Хан Муттаки.

Талибы уже заявили при выход на главную дорогу в Панджшере, а также захвате 11 КПП и уничтожении 34 бойцов лоялистов, в том числе двух командиров.

В свою очередь лоялисты заявили об убийстве 350 бойцов противника.

"Сегодня в этой долине (Панджшерском ущелье - Ред.) находится вся страна, надежда для всего афганского народа, который спасается от притеснений, мести, предрассудков и вашего темного мышления", - заявил легитимный вице-президент Афганистана Абдалла Салех.

После прихода к власти Талибана в Кабуле начался резкий рост цен и произошел банковский кризис. Люди стремятся снять свои вклады и обменять деньги.

По данным ООН, запасы продовольствия в Афганистане могут закончится уже концу сентября, если ситуация не изменится.

Уже сообщается об остановке экспорта сахара из Индии. Под угрозой гуманитарного кризиса как минимум 1/3 населения Афганистана.

Чтобы преодолеть продовольственную угрозу необходимо по меньшей мере $200 миллионов. Ситуацию усугубляет приближение зимы и засуха.