Украино-американская ракета Alpha взорвалась после старта с базы в Калифорнии

Ранним утром 3 сентября, в 05:00 (по киевскому времени) в США стартовала в космос ракета Alpha украино-американской космической компании Firefly Aerospace (владелец украинский бизнесмен Макс Поляков - Ред. ).

Ракета взлетела с пусковой площадки на базе Космических войск США в Ванденберге, штат Калифорния. Однако спустя несколько минут после полета она взорвалась в атмосфере. Это был первый тестовый старт ракеты, в ходе которого Alpha должна была вывести на низкую орбиту спутник, весом чуть менее 100 килограмм.

Старт транслировался в сети в прямом эфире, и был прерван после аварии.

Компания тут же выложила в официальном Twitter сообщение об аварии и пообещала предоставить детали инцидента чуть позже.

"Перед тем, как начать обратный отсчет, Range очистил площадку и все прилегающие области, чтобы минимизировать риск для сотрудников Firefly, персонала базы и широкой публики. Мы продолжаем работать с Range, соблюдая все протоколы безопасности.

На первом этапе подъема на Alpha произошла аномалия, которая привела к потере машины. По мере сбора дополнительной информации будут предоставлены дополнительные сведения", - заявили в пресс-службе.