Про обещание США заступиться за Украину, если Москва пойдет на эскалацию рассказал Ермак

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США еще продолжается, и глава его Офиса Андрей Ермак уже выступил с подробной аргументацией в пользу того, почему этот визит стоит считать успешным.

Однако, несмотря на оптимистическую риторику, Андрей Ермак был вынужден признать и наличие серьезных проблем в отношениях Украины и Запада.

Об этом глава Офиса президента рассказал в интервью агентству РБК-Украина.

Так, например, он признал, что не все страны-члены НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс.

"Штаты нас в этом поддерживают. Однако мы все прекрасно понимаем, что позиция США хоть и является одной из ключевых, но в НАТО много стран-участниц. Среди них есть те, которые, как мы точно знаем, не поддерживают стремление Украины", - заявил Ермак.

Также высокопоставленный чиновник рассказал и об обещании Вашингтона заступиться за Украину, в том случае если России вдруг пойдет на эскалацию конфликта на Донбассе или в каком-либо другом регионе страны.

"Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России в отношении Украины, и готова к достаточно серьезным шагов", - уточнил Ермак.

Еще он добавил, что во время визита президента Владимира Зеленского твердо заверили в том, "что в случае, не дай Бог конечно, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США".