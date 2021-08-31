"Всем смешно, а я каждый год в этот день даю по 30 интервью про песню "Третье сентября", - Шуфутинский

Сегодня, 3 сентября, и сеть традиционно взрывается мемами и шутками по поводу знаменитой песни российского шансонье Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

Сам певец с юмором и пониманием относится к такому проявлению своей славы и известности. Об этом он рассказал в интервью РИА "Новости".

"Всем смешно, а между тем каждый год, каждого 3 сентября у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении вот уже почти 30 лет всей страной, то и я пою ее на каждом своем концерте", - рассказал Михаил Шуфутинский.

Представляем вашему вниманию видео хита на все времена. Между прочим на Youtube-канале певца эта песня набрала уже 9 795 023 просмотра

с момента публикации клипа 26 ноября 2012 года.