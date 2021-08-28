Зеленскому в Штатах подарили книгу "Лёгкая черепно-мозговая травма". МИД России уже троллит

Президенту Владимиру Зеленскому в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты подарили книгу под названием "Лёгкая черепно-мозговая травма", издал которую американо-украинский медицинский фонд AUMF.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале. Также она прикрепила к своей публикации соответствующие фото.

Подарок Владимиру Зеленскому преподнесла член Палаты представителей США от штата Огайо, сопредседатель украинского кокуса Марси Капту. Также она выразила надежду на то, что европейское сообщество окажет содействие в том, чтобы помочь Украине стать энергетически независимой.

В свою очередь Захарова иронично написала: "Все-таки книга - лучший подарок, как ни крути".