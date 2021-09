Легендарная АВВА возвращается спустя 40 лет. Шведская группа осенью выпустит новый альбом

Шведский поп-квартет ABBA выпустит новый альбом под названием "Abba Voyage", в который войдут десять новых треков. Альбом выйдет в пятницу, 5 ноября.

Этот диск станет первым для легендарной группы за последние 40 лет.

Информация об этом появилась на официальном сайте шведской группы.

"Мы все чувствовали, что примерно через 35 лет было бы весело снова объединить усилия и пойти в студию звукозаписи. Так мы и сделали. И казалось, что время остановилось, и мы уехали всего лишь на короткий отпуск. Очень радостный опыт!", - поделились музыканты.

Две песни из альбома "Don't Shut Me Down" и "I Still Have Faith In You" - были представлены во время пресс-конференции группы днем ранее, 2 сентября.