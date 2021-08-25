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События Сегодня, 11:5663
Живодер в Николаеве застрелил собаку посреди оживленного рынка

В Николаеве 59-летний мужчина на территории продовольственного рынка с винтовки выстрелил в собаку.

От полученных травм животное скончалось. Живодеру за содеянное грозит до трех лет в тюрьме.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Украины на своей странице в Facebook.

По данным МВД, правоохранители оперативно задержали живодера. Также ему вручили уведомление о подозрении и изъяли пневматическую винтовку, из которой он застрелил собаку.

Сейчас продолжается досудебное расследование. По данному делу открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными).

За содеянное живодеру грозит до трех лет за решеткой.

Также в полиции опубликовали видео, на котором запечатлено, как мужчина убивает собаку.

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