С ножом на людей в супермаркете набросился сторонник ИГИЛ в Новой Зеландии

В пятницу, 3 сентября, в городе Новой Зеландии Окленд сторонники исламистской экстремистской организации ИГИЛ напал с ножом на людей в супермаркете. Полиция прибыла на место происшествия и застрелила его.

Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Мужчина пришел в супермаркет без оружия, но уже в магазине взял с полки нож, с которым начал нападать на людей. он успел ранить шестерых человек, трое из которых сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Прибывшие на место событий правоохранители застрелили террориста через минуту.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Арден, нападавший был сторонником ИГИЛ и событие она назвала терактом. Кроме того, она сказала, что за ним наблюдала полиция, поскольку он бы "известной угрозой, вдохновленной ИГИЛ". Ранее его уже арестовывали по обвинению в планировании нападения с ножом.