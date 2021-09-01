Двойное гражданство в Украине поддержал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею двойного гражданства в Украине, но в мирное время.

Сейчас, по его словам, это "сложный вопрос" для Киева из-за российской паспортизации на неподконтрольном Донбассе.

Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления перед студентами и преподавателями Стэнфордского университета.

"Да, я за двойное гражданство. Чтобы можно было получить украинское гражданство не теряя американское. Рассматривается этот вопрос и среди парламентариев Украины. Но тут очень важно - действительно ли это актуально именно сегодня?" - сказал президент.

По его словам, если бы в Украине сейчас было мирное время, то за двойное гражданство проголосовали бы довольно оперативно. Но на данный момент вопрос осложняется российской паспортизацией.

"Вы знаете, что паспортизация длилась на протяжении более 20 лет российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированных территорий Донбасса. Около 600 тысяч российских паспортов роздано на наших украинских территориях", - сказал Зеленский.

По мнению президента, иногда граждане получают паспорта других стран "не с очень хорошими намерениями", поэтому в сложившейся ситуации нужен индивидуальный подход, который будет адаптирован для конкретных стран в конкретных сообществах.

"Этот вопрос актуален, но из-за этих сложностей нам необходимо построить законодательство относительно двойного гражданства. Оно не может быть универсальным, с универсальным подходом для каждой громады и каждой отдельной страны", - резюмировал Зеленский.