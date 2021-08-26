На взятке больше чем в полмиллиона гривень задержали начальника Летной академии НАУ

Начальник Летной академии Национального авиационного университета и начальник летного училища при академии попались на взятке в 20 тысяч долларов (около 538 тысяч гривень).

При этом начальник училища выступал в роли посредника.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили сотрудники Службы безопасности, чиновники вымогали деньги у директора частной компании. За взятку они обещали заключить договор сотрудничества с Летной академии, а в случае отказа платить - начальник академии угрожал уничтожить бизнес.

Посредник был задержан при получении полной суммы неправомерной выгод на выезде из Кропивницкого. Мужчина планировал уехать в Киев. СБУ задержала и начальника Летной академии, который направлялся на встречу с посредником.

Оба чиновника были задержаны, в ближайшее время им объявят о подозрении и изберут меру пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.