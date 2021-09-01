Российский президент Владимир Путин заявил, что не пользуется мобильным телефоном.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос российского журналиста и телеведущего Сергея Брилёва в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, трансляция ведется в Ютубе, в пятницу, 3 сентября.

Сергей Брилев заявил, что приглядывался к Путину перед тем, как он поднялся на сцену. Журналист добавил, что в отличие от канцлера Германии Ангелы Меркель, которая пользуется смартфоном, у президента РФ мобильного при себе нет, "поэтому во время мероприятия он не зазвонит".

Далее на вопрос журналиста, есть ли у Владимира Путина мобильный телефон, последний дал отрицательный ответ.