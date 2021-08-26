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События Сегодня, 18:3661
Уже через полторы недели локдаун могут объявить в Киеве

На фоне постоянного роста новых случаев заражения коронавирусом в Украине, в Киеве идет подготовка к ужесточению карантинных мер.

Закрыть столицу на локдаун могут 15 сентября. В то же время в мэрии эту информацию не подтверждают

Об этом сообщает УНН с ссылкой на информированный источник.

"Всем сказали готовиться на 15 сентября, у них (правительства - Ред.) еще полторы недели до введения, будут следить за динамикой роста количества больных коронавирусом и уже от этой статистики будут решать, насколько жестким будет локдаун", - рассказал источник издания.

Кроме того он сказал, что ограничения коснутся не только сферы услуг и гостеприимства, но и общественного транспорта. Не станет исключением и метрополитен столицы - проезд ограничат с помощью системы "Киев Цифровой".

Эту информацию комментирует телеграм-канал "Политика страны":

"Сегодня целый день идут новости и инсайды про то, что в Украине планируют ужесточать карантин на увеличения заболеваемости коронавирусом.Из последних слухов - в Киеве могут ввести ограничения уже с 15 сентября. 

Причём коснутся они общепита, торговых центров и общественного транспорта (туда будут пускать только по пропускам).

По другим данным ограничения могут быть введены и во многих других регионах. Или даже по всей стране. Отметим, что, в отличие от ситуации прошлой осени, когда на фоне резкого ухудшения ситуации с ковидом власти не вводили жёсткие ограничения, в этом году ситуация иная.

В прошлом году были выборы, а потому власти не хотели лишний раз драконить народ. А этой осенью и зимой многие ждут акций протеста. И для того, чтоб минимизировать их вероятность, антиковидные меры могут усилить по максимуму", - говорится в сообщении.

В мэрии Киева "Стране" не подтвердили слухи о том, что с 15 сентября в столице ужесточат карантинные ограничения.

"Это неправда и даже теоретически не может быть правдой, на данный момент город не рассматривает введение дополнительных карантинных ограничений", - сообщил в комментарии "Стране" депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "Удар" Дмитрий Белоцерковец.

Он уточнил, что Киев сейчас находится в зелёной зоне и технически не может ввести жесткий карантин.

"Сам Киев как город может вводить дополнительные жесткие карантинные ограничения, только если город попадёт в оранжевую или красную зону карантина. Попадание в эти зоны регламентируется постановлением Кабмина, а не решением местных властей. В постановлении Кабмина прописаны критерии: количество больных, койко-мест и тестов и т.д. Исходя из этого в ближайшее время дополнительное ужесточения карантина в столице не планируется, пока город не попадет в оранжевую или красную зону", - заявил Белоцерковец.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, локдаун, 7dniv, 7dnivinfo  
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