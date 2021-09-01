 

Что написано в плане на $227 млрд, который Зеленский предложил США

События Сегодня, 19:4457
Что написано в плане на $227 млрд, который Зеленский предложил США

В ходе визита в США президент Владимир Зеленский представил "план по трансформации Украины" на 227 млрд долларов. Сумма более чем внушительна, по-сути, это два ВВП страны. При этом украинской общественности подробности этого плана, который повезли в Вашингтон презентовать американским инвесторам, были практически неизвестны. 

В Офисе президента лишь отметили, что речь идет о 80 проектах, и что развитие Украины в ближайшие годы будет проходить как "форпоста безопасности", цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба.

Однако никаких деталей этих проектов не раскрывается.

В пятницу, 3 сентября, то есть, уже через несколько дней после презентации, интригу развеял нардеп Алексей Гончаренко, который опубликовал список проектов на 227 млрд в своем Telegram. 

Самые крупные по бюджетам (и ожидаемым инвестициям) несколько блоков - энергетика, добыча и ЖКХ.

По энергетике и недрам все понятно - они  давно привлекали американцев, и теперь их по-сути, отдают под США. Но вот жилищно-коммунальной хозяйство идет не иначе как в нагрузку. Если, конечно, власти не дадут отмашку на еще большее повышение тарифов, что могло бы сделать инвестиции в коммунальную сферу выгодными.

"Без повышения тарифов непонятно как бизнес сможет зарабатывать на ЖКХ", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

Есть в "списке Зеленского" и совсем фантастические пункты. К примеру, участие Украины в лунной программе NASA.

Интересно, что представленный план - не только для инвесторов. Многие пункты предусматривают также финансирование из нашего бюджета, многие - кредитование, технологии и оборудование США. То есть, сначала за американские кредиты мы будем покупать американскую технику (то есть, страна станет немалым рынком сбыта для продукции США), а затем придется возвращать деньги с процентами.

"Получился своего рода экономический винегрет. Собрали все по министерствам плюс добавили «хотелок» потенциальных инвесторов. И план на два ВВП Украины готов", — говорит Скаршевский.

"Страна" изучила перечень проектов на 227 млрд.

Энергетика: добыча газа, атомка, LNG-терминал

Самые большие по бюджетам в "плане Зеленского" проекты по энергетике и коммунальной сфере.

Начнем с энергетики. Проекты по этому разделу тянут более чем на 100 млрд - это почти половина всей стоимости "трансформации Украины".

К примеру почти  за 29 млрд долларов до 2030 года планируется реализовать проект строительства LNG-терминала. Американцам предлагают поучаствовать оборудованием и технологиями. Стоит отметить, что само строительство терминала по поставкам сжиженного газа (как и поставки самого газа) обсуждалось с властями Катара в рамках визита в это страну украинской делегации. При этом, как говорили тогда экономисты, более "подъемным" такой проект мог бы оказаться для Саудовской Аравии, поскольку тамошние власти плотно сотрудничают с Турцией, и, дескать, только они смогут договориться с турецкой стороной о работах в Босфоре. Поэтому непонятно, как могут вписаться в этот проект американцы. Хотя для США поставки сжиженного газа в Украине, несомненно, выгодны.

"Пока не получено "добро" от Турции, это скорее "прожект" чем реальная перспектива", - считает Скаршевский.

В этом же пункте есть разработка новых газовых месторождений и добыча газа. "Эта тема американцам давно интересна, и они на нее точно пойдут. Группы бизнесменов из США еще несколько лет назад приезжали в Украину «на разведку", - говорит Юрий Корольчук.

Еще один крупный проект — декарбонизация энергосистемы. Бюджет — порядка 25 млрд долларов. Он предусматривает выведение из эксплуатации старых угольных ТЭС. От США ждут, опять таки, поставок оборудования и технологий. 

По подсчетам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, на модернизацию угольных блоков ТЭС (в том числе, перевод их на более чистый газ) на станции ДТЭК плюс "Центрэнерго" нужно порядка 5 млрд евро. Но в плане Зеленского заявлена впятеро большая сумма. 

На что ее планируют потратить - в плане не уточняется. Но такие бюджеты как раз вписываются в предположения экспертов, что частные собственники украинских ТЭС попытаются «вернуть» их государству, поскольку на фоне зеленого разворота Европы этот актив становится слишком проблемным. Понятно, возвращать будут соответствующую компенсацию.

В перечне есть атомная энергетика. Как мы уже писали, "Энергоатом" подписал меморандум с американской Westinghouse о строительстве пяти энергоблоков АЭС на 30 млрд долларов.

Но в "плане Зеленского" фигурирует не пять, а только два новых энергоблока на Хмельницкой АЭС на 9,6 млрд долларов. То есть, по 4,8 млрд долларов за один энергоблок. Пять энергоблоков, соответственно, будут стоить, по этим расчетам, не 30 млрд, а меньше 25. Куда "уйдут" остальные 5 млрд, прописанные в меморандуме с американцами - вопрос открытый.

Еще на 1,2 млрд - проект по строительству в Украине шахты по добыче урановых руд и завода по производству ядерного топлива на базе Северного ГОКа

Почти 12 млрд долларов - бюджет программы по синхронизации украинской энергосистемы с европейской. От США ждут, опять таки, оборудования и технологий.  

Также американцам предлагают поучаствовать в обустройстве подземных газовых хранилищ (их хотят приспособить для хранения водорода). Общий бюджет - 2,6 млрд, причем, Украина готова вложить 0,6 млрд. От США ждут "трансферта технологий".

Американцев просят поделиться опытом в деле производства биотоплива, в частности, биодизеля - для экспорта в ЕС и потребления внутри страны. Бюджет - 1-2 млрд, из бюджета готовы профинансировать миллиард.

Недра под американцев

В "списке Зеленского" есть также несколько пунктов по недрам. По деньгам они не очень объемные - в общей сложности чуть больше 4 млрд долларов.

Но эта тема стратегически важная для страны. Напомним: на  СНБО по недрам переделили лицензии и площадки. Уже тогда эксперты заговорили, что власти готовят "пакет" под иностранных инвесторов, скорее всего, американцев. 

Собственно, так оно и вышло. О предложении по добыче газа мы уже писали выше, в рамках "энергетического пакета".

Но в перечне есть и другие ископаемые, на которых зовут к нам зарабатывать американцев.

Это, к примеру, "развитие производства титановой продукции, апатита и редкоземельных материалов для стран-партнеров Северно- атлантического альянса". Что должно снизить зависимость США от российского титана и китайских редкоземельных элементов для производства оборонной продукции и высокоточных технологий, - указано в предложении для инвесторов.

К слову, еще на моменте ввода санкций против Дмитрия Фирташа мы писали, что главной причиной стал именно титан и что на титановую тему положили глаз американцы. Собственно, это сейчас и подтверждается.

Также США зовут в Украину добывать литий, берилий, кобальт, графит цирконий. Опять таки - для потребностей НАТО. От американцев у Зеленского ждут инвестиций на 2,2 млрд.

Сумму не слишком большая, если учесть, что производство того же лития - крайне грязное. Оно способно в буквальном смысле слова убить экологию в регионах добычи.

Поэтому, как говорит экономист Алексей Кущ, под добычу лития нужно строить длинные цепочки добавочной стоимости, скажем, площадки для производства литиевых батарей для электрокаров. В этом случае страна сможет получать действительно большие деньги, что практически нереально, если просто вывозить сырье из Украины. А в плане Зеленского, судя по всему, об этом и идет речь.

Коммуналка: хрущевки, теплосети и тарифы

Много проектов на большие деньги предлагается также по коммунальному хозяйству. Правда, тут речь идет не только об инвестициях. От американцев ждут также кредитов, финансовой и технической помощи.

Только тепломодернизация зданий - проект более чем на 20 млрд долларов. Еще столько же хотят вложить в строительство доступного жилья, 5 млрд - на реновацию устаревшего жилого фонда (судя по всему, хрущевок), 15 млрд - в модернизацию водопроводных сетей и т,п. Всего проектов по коммунальной сфере в списке Зеленского - более чем на 76 млрд долларов. 

"Все, что указано в перечне Зеленского, нам действительно нужно. Но возникают вопросы. Во-первых, к тем, кто готовил список для президента. К примеру, "Нафтогаз" предлагает модернизировать тепловые сети и внедрить комплексную программу энергоэффективности в жилом фонде. При этом в примечаниях пишут, что самостоятельно этот проект Украина может реализовать только за 10-20 лет и то есть риски. Так может нужно убрать идиотов из министерств и ведомств, и не придется просить техническую помощь в США для грантоедов", - задается вопросом эксперт энергорынка Олег Попенко.

Также Попенко обратил внимание на несоответствие в цифрах: "Мы просим кредит в 355 млн долларов на 10 мусороперерабатывающих заводов. Но только один современный завод стоит 100-120 млн, и это сравнительно небольшое предприятие. Польша, к примеру, тратит по 250 млн долларов на каждый завод. Зачем заниматься профанацией, если не умеют считать деньги", - возмущается Попенко.

Его удивляет также запрос украинской стороны 10 млн долларов на разработку новой жилищной политики. "Получается, все, что делалось в последние годы, было неправильно", — говорит эксперт.

К слову, возникает еще один вопрос - кто будет реализовывать проекты на миллиарды долларов по строительству, если большинство наших строителей уже уехали в Польшу, и этот процесс продолжается.

Что касается интереса инвесторов к нашей коммуналке, то в теории он может быть. Но бизнес должен понимать, где он будет зарабатывать. То есть, инвестиционная составляющая должна быть заложена в тарифы для потребителей, в том числе, для населения. 

Пойдут ли к нам американские деньги?

В плане есть также немало инфраструктурных проектов, к примеру, строительство Киевской окружной дороги на 5 млрд долларов, модернизации портов, строительство высокоскоростной железной дороги, поставка локомотивов General Electric  и пр.

Американцам предлагают поучаствовать и в цифровизации Украины, в частности, ждут строительства больших дата-центров от корпораций Amazon, Microsoft, Google. 

Отдельные проекты - космические. Скажем, создание лунного посадочного аппарата или подготовка полета второго украинского космонавта. Но такие проекты не очень денежные, счет там идет на миллионы, а не миллиарды долларов. Скорее всего, их добавили в список "для ассортимента".

Максимум до 100 млн рассчитаны также проекты по производству в Украине тракторов, двигателей и пр. 

В целом же, если анализировать инвестиционную привлекательность плана для американского бизнеса, то она крайне узкая. 

"Начнем с того, что США сейчас вообще настроены не на иностранные инвестиции, а на "возврат" бизнеса в Америку и регионализацию производства. Особо вкладываться в Украину американский бизнес вряд ли станет. Более выгодным для нас было бы лоббирование режима льготного экспорта украинских товаров на американский рынок. США такой режим для некоторых стран открывает, и они очень быстро наращивают поставки", - говорит Кущ.

Впрочем, вкладываться в проекты типа строительства мусороперерабатывающего завода американцам, возможно, и не очень интересно. Но вот многое из того, что касается недр, портов, энергосферы их точно привлечет, считает Корольчук. Впрочем, большинство инвесторов попытаются "договориться" с властями и получить лакомый кусок за небольшие деньги и при этом зайти на стратегические для страны объекты, - резюмировали эксперты.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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