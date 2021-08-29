 

О захвате Панджшера сообщили талибы, но во "Фронте сопротивления" это опровергли

События Вчера, 21:3151
О захвате Панджшера сообщили талибы, но во "Фронте сопротивления" это опровергли

Сегодня, 3 сентября, представитель "Талибана", захватившего власть и территории Афганистана, Билал Карими заявил, что талибы полностью контролируют афганскую провинцию Панджшер.

Об этом он написал в своем Twitter. 

"Панджшер перешёл под контроль "Исламского эмирата", - сообщил он.

Карими утверждает, что боевики "Талибана" захватили крупнейший район Панджшера Парьян. По словам представителя движения, это второй район после Шутала, который перешел под контроль талибов.

Однако, источник во "Фронте сопротивления Панджшера" сообщил, что район не переходил под контроль талибов, пишет РИА "Новости"

Лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд требует от талибов обеспечения свободы и равноправия граждан и создание в республике инклюзивного правительство. Он сказал, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

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Теги: news, новости, Украина, Талибы, 7dniv, 7dnivinfo  
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