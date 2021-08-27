 

В Бразилии после снегопадов цены на сахар достигли четырехлетнего максимума

События Вчера, 21:3850
В Бразилии после снегопадов цены на сахар достигли четырехлетнего максимума

В США цены на сахар-сырец выросли до максимальных отметок за последние четыре года. Это связано с июньскими и июльскими заморозками и снегопадами в Бразилии, которые как раз ударили в основных районах выращивания сахарного тростника.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

За последний месяц в Нью-Йорке фьючерсы на сахар-сырец подорожали на 10% - до 20 центов за фунт. Цены не поднимались до такого высокого уровня с начала 2017 года. В целом за 2021 год они выросли на 60%.

Аномально холодная погода в некоторых регионах Бразилии в первые месяцы лета стала причиной замедления роста сахарного тростника и ухудшения его качества. Кроме того, из-за заморозков в стране пострадали урожаи кофе.

По оценкам трейдеров, производство сахара-сырца в центрально-южном регионе Бразилии в этом году составит 29-33 миллионов тонн. Для сравнения, в прошлом году произвели 38,5 миллионов тонн.

В мире производство сахара в этом году будет почти на 4 миллиона тонн ниже, чем объем потребления. Такой прогноз дала Международная организация по сахару (ISO). Запасы сахара упадут с текущего уровня в 98,3 миллионов тонн до 95,3 миллионов тонн к сентябрю следующего года.

Однако эксперты не ожидают дефицита сахара, так как рост цен, вероятно, приведет к увеличению его поставок из Индии. По оценкам Commerzbank, экспорт сахара Индией в текущем году составит около 6 миллионов тонн.

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Теги: news, новости, Украина, сахар, 7dniv, 7dnivinfo  
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