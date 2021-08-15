В окрестностях курортного Сочи в начале сентября выпал первый снег

Ночью и ранним утром в пятницу, 3 сентября, в горных районах российского города Сочи, начиная с отметки 2 тысяч метров, прошел первый снег.

Снег быстро растаял в связи с достаточно высокой температурой воздуха, однако отдыхающие все равно успели запечатлеть природное явление на фото и видео.

Ролики с аномальным природным явлением публикуют пользователи соцсетей.

Так, на горнолыжном курорте "Роза Хутор" выпал неожиданный снег – на высоте 2 300 метров над уровнем моря.

Год назад жители Сочи и гости курортного города впервые увидели снегопад в осенне-зимнем сезоне гораздо позже — только в начале ноября.

Впрочем, синоптики прогнозируют, что уже в выходные температура в Сочи вернется к обычным сентябрьским значениям.