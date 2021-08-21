Канал Куата Ахметова, который кошмарил русскоязычных в Казахстане заблокировал YouTube

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал канал казахстанского блогера Куата Ахметова. Он не раз нарушал правила сервиса, касающиеся запрета оскорблений, издевательств и угроз.

Об этом сообщает РИА "Новости".

В последнее время житель Казахстана Ахметов размещал на своем канале в YouTube репортажи о языковых рейдах, которые сам же и проводил. Во время рейдов он проверял сотрудников магазинов и ресторанов на способность обслуживать клиентов на казахском языке. В случае незнания персоналом государственного языка он провоцировал жесткие конфликты и не стеснялся в выражениях. Например, в адрес людей Ахметов использовал слова "фашисты" и "гастарбайтеры".

До санкций видеохостинга действия блогера привлекли внимание властей. Его репортажи осудил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев. А МВД Казахстана заявило о планах проверить видеозаписи и дать им процессуальную оценку. В генпрокуратуре же республики утверждают, что правоохранители уже расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни.

Между тем знакомые блогера сообщают в соцсетях, что Ахметов сбежал из Казахстана то ли в Грузию, то ли в Украину.