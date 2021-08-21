В киевском костеле при пожаре сгорел последний в Европе духовой орган

Вследствие пожара в Киеве в католическом костеле пострадал орган.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Значительный ущерб зданию не нанесен. Выясняем степень повреждения органа", - указано в сообщении.

Отмечается, что возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара - 80 кв м.

На месте работает полиция для выяснения причин возгорания.

Пожар, который возник в пятницу вечером, удалось оперативно локализовать, пострадавших нет.

Чиновники поблагодарили спасателей из ГСЧС Украины, которые оперативно прибыли для тушения пожара.

Духовой орган - это клавишно-духовой музыкальный инструмент из класса (семейства, группы) органов, самый крупногабаритный вид музыкальных инструментов.

Благодаря своему размеру, широкому диапазону звучания, богатству тембров и обилию музыкально-исполнительских средств духовой орган занимает первое место среди всех музыкальных инструментов и по праву называется "королем инструментов".

В современных условиях чистых духовых органов почти не осталось, используются напичканные электроникой электрические инструменты, которые только внешне похожи на древний инструмент.