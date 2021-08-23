 

В яде двухметровой гадюки в Бразилии нашли молекулу, подавляющую размножение коронавируса

События Сегодня, 10:1656
В яде двухметровой гадюки в Бразилии нашли молекулу, подавляющую размножение коронавируса

В Бразилии ученые выявили молекулу, которая на 75% снижает размножение коронавируса COVID-19 в организме. Она содержится в яде змеи-гадюки вида жараракусу.

Об этом передает SkyNews со ссылкой на журнал Molecules.

При этом по данным ученых, эта молекула не мешает другим клеткам.

Сообщается, что этот фрагмент представляет собой пептид или цепочку аминокислот, которые могут соединяться с ферментом коронавируса под названием PLPro, активно участвующего в размножении вируса. 

"Мы смогли показать, что этот компонент змеиного яда способен подавлять очень важный белок вируса. Одним из компонентов яда, продемонстрированного в этом исследовании, является то, что он имеет потенциал развития. Это долгий путь, мы сделали первые шаги", - сказал один из участников исследования Рафаэль Гвидо.

Как пояснил ученый, его коллеги опасаются, что люди начнут охотиться за этими змеями по всей Бразилии в надежде спастись от коронавируса. Но Гвидо отметил, что в случае с COVID-19 и жараракусу это бесполезно.

"Это важное открытие? Несомненно, это так, но погоня за животным - это не то, как это будет решено. Обнаруженный компонент - это всего лишь часть яда, это не сам яд, который сейчас вылечит коронавирус", - подчеркнул исследователь.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, яд, гадюка, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Антитело, способное нейтрализовать все известные штаммы коронавируса нашли ученые в США
Антитело, способное нейтрализовать все известные штаммы коронавируса нашли ученые в США
23-авг-2021, 22:47
Один суперраспространитель коронавируса в России заразил полторы тысячи человек
Один суперраспространитель коронавируса в России заразил полторы тысячи человек
8-авг-2021, 19:22
Как коронавирус проникает в мозг зараженного человека узнали ученые США
Как коронавирус проникает в мозг зараженного человека узнали ученые США
23-июл-2021, 09:28
YouTube удалил несколько видео из канала президента Бразилии
YouTube удалил несколько видео из канала президента Бразилии
22-июл-2021, 23:54
В Таиланде рассказали о новом рецепте защиты от штамма
В Таиланде рассказали о новом рецепте защиты от штамма "дельта"
11-июл-2021, 21:22

Последние новости

12:38
События
Первую в мире ДНК-вакцину от Covid-19 разработали в Индии
12:37
События
США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе
12:35
События
Ученик гимназии прямо на уроке пережил клиническую смерть в Запорожье
10:38
События
Власти Британии приняли протокол действий в случае смерти Елизаветы II
10:28
События
В Окленде количество жертв теракта возросло до семи человек
10:21
События
После победы талибов впервые в Афганистане состоялся матч по самому популярному виду спорта в стране
10:18
События
"Шаману" из Аризоны штурмовавшему Капитолий грозит 20 лет тюрьмы
10:16
События
В яде двухметровой гадюки в Бразилии нашли молекулу, подавляющую размножение коронавируса
10:14
События
В киевском костеле при пожаре сгорел последний в Европе духовой орган
10:04
События
Канал Куата Ахметова, который кошмарил русскоязычных в Казахстане заблокировал YouTube
09:48
События
Советник Зеленского из США уверяет, что бесплатно организовал для него более 40 встреч
09:46
События
Документы о терактах 11 сентября 2001 года решил рассекретить Байден
09:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 сентября 2021
Вчера, 2021-09-03
21:44
События
В окрестностях курортного Сочи в начале сентября выпал первый снег
21:38
События
В Бразилии после снегопадов цены на сахар достигли четырехлетнего максимума
21:31
События
О захвате Панджшера сообщили талибы, но во "Фронте сопротивления" это опровергли
19:44
События
Что написано в плане на $227 млрд, который Зеленский предложил США
19:40
Политика
Заморозить оклады судей предложила "Слуга народа" Третьякова
19:01
События
20 тысяч хасидов уже прибыли на празднование Нового года в Умань
18:36
События
Уже через полторы недели локдаун могут объявить в Киеве

Новости ТОП-7

В Кремле рассказали о судьбе мальчика, поправившего историческую ошибку Путина2346
Как школы в Украине обходят запрет на русский язык2185
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 сентября 20211735
Гордону на вопрос, чей Крым ответил Моргенштерн1578
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 сентября 20211068
Помощник нардепа от "Слуги народа" предлагал копам "отсосать х@й"969
Зеленскому в Штатах подарили книгу "Лёгкая черепно-мозговая травма". МИД России уже троллит465

Досуг

Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Какие отличия в поколениях Фристайл Либре 2 и Фристайл Либре – медмагазин «Diamarket.com.ua»
Людям, вынужденным вести круглосуточный мониторинг глюкозы по причине диабета, медики настоятельно рекомендуют приобрести систему сенсорного контроля Фристайл Либре.
2-сен-2021, 18:10209
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Все, что нужно знать о хранении автомобильной резины
Вопрос хранения резины актуален для каждого автовладельца. Несоблюдение правил приводит к тому, что автомобильные покрышки теряют свои качества. Снижается их ресурс эксплуатации, что в целом может отразиться на безопасности водителя и пассажиров.
2-сен-2021, 16:51197
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Где в Бердянске заказать вкусную пиццу с бесплатной доставкой?
Курортный сезон у бердянских предпринимателей является основным временем для заработка. Главные аспекты туристического сервиса — это транспорт, жилье и питание. Бесплатную доставку качественных блюд в городе осуществляет несколько заведений.
2-сен-2021, 16:12175
Индустрия мемов: как на них заработать?
Индустрия мемов: как на них заработать?
Что такое мемы? Это саркастичная, ироничная, а иногда и неприличная картинка, которую отправляют друг другу пользователи социальных сетей во время общения. Мемы привносят разнообразие в контент. 
2-сен-2021, 16:00137
5 плюсов в пользу школьной формы
5 плюсов в пользу школьной формы
Является ли школьная форма обязательной? Это вопрос всегда актуален, и для многих родителей является основополагающим при выборе одежды для школы. Покупать форму или можно обойтись без нее?
2-сен-2021, 12:27201
Конвейрное оборудования для сыпучих материалов
Конвейрное оборудования для сыпучих материалов
Некоторые производственные процессы, особенно в сфере сельского хозяйства, связаны с подъемом сыпучих продуктов. Для их облегчения, в технологическую линию включается конвейерное оборудование норийного типа.
1-сен-2021, 12:50233

События

Первую в мире ДНК-вакцину от Covid-19 разработали в Индии
Первую в мире ДНК-вакцину от Covid-19 разработали в Индии
В Индии одобрили вакцину против Covid-19, которая с помощью кольцевой цепочки ДНК защищает иммунную систему организма человека от вируса SARS-CoV-2.
Сегодня, 12:3824
США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе
США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Соединенные Штаты намерены участвовать в решении конфликта на Донбассе и видят свою роль ключевой в этом вопросе.
Сегодня, 12:3726
Ученик гимназии прямо на уроке пережил клиническую смерть в Запорожье
Ученик гимназии прямо на уроке пережил клиническую смерть в Запорожье
В Запорожье ученик гимназии №8 прямо во время учебного процесса пережил клиническую смерть. 
Сегодня, 12:3528
Власти Британии приняли протокол действий в случае смерти Елизаветы II
Власти Британии приняли протокол действий в случае смерти Елизаветы II
Власти Великобритании уже приняли определенный план в случае, если королева страны Елизаветы II умрет.
Сегодня, 10:3870
В Окленде количество жертв теракта возросло до семи человек
В Окленде количество жертв теракта возросло до семи человек
По состоянию на утро субботы, 4 сентября, количество пострадавших в результате теракта в супермаркете в новозеландском городе Окленд возросло.
Сегодня, 10:2859
После победы талибов впервые в Афганистане состоялся матч по самому популярному виду спорта в стране
После победы талибов впервые в Афганистане состоялся матч по самому популярному виду спорта в стране
Впервые с момента установления контроля над Афганистаном движением "Талибан" там прошел матч по крикету - самому популярному виду спорта в стране. На стадионе Кабула встретились местные команды "Защитники мира" (Peace Defenders) и "Герои мира" (Peace Heroes).
Сегодня, 10:2155
7 Днів