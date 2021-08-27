"Шаману" из Аризоны штурмовавшему Капитолий грозит 20 лет тюрьмы

Известный по "штурму Капитолия" 6 января, во время президентских выборов США-2020, "Шаман" (Джейкоб Ченсли) из штата Аризона признал вину в инкриминируемых ему деяниях.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на Минюст США.

Внешний вид "Шамана", его поведение и путь от дверей Капитолия до зала заседаний, где он сфотографировался, оставил угрожающую записку и "провел обряд", отражены в судебных документах, сообщило ведомство.

Приговор должны огласить 17 ноября. Ченсли с момента ареста 9 января находится под стражей. Всего, по данным минюста, по делу о штурме Капитолия арестованы 570 человек.

При этом по данным журналистов, несколько членов "Хранителей Клятвы" признали себя виновными по обвинению в сговоре и сотрудничают со следователями по делу против своих товарищей-экстремистов.