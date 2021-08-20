После победы талибов впервые в Афганистане состоялся матч по самому популярному виду спорта в стране

Впервые с момента установления контроля над Афганистаном движением "Талибан" там прошел матч по крикету - самому популярному виду спорта в стране. На стадионе Кабула встретились местные команды "Защитники мира" (Peace Defenders) и "Герои мира" (Peace Heroes).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Большинство участников двух команд также играют за национальную сборную страны. Вход на столичный стадион сделали бесплатным, однако каждого зрителя тщательно обыскивали талибы. Женщин на стадионе не было.

Один из командиров "Талибана" по имени Хамза признался журналистам, что снова смотреть крикет здорово. Он не только следил за игрой, но и руководил на стадионе группой талибов, которая отвечала за безопасность. Хамза также рассказал, что сам является игроком в крикет.

Ранее на этой неделе заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик сообщил, что группировка разрешила провести и международный матч по крикету - против сборной Австралии.

Федерация крикета Афганистана была создана в 1995 году. Как и практически все виды спорта, талибы запретили крикет, придя к власти в 1996 году, но уже в 2000 году позволили проводить матчи по крикету. Таким образом, крикет был единственным видом спорта, к которому у боевиков не было претензий.