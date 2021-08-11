Власти Британии приняли протокол действий в случае смерти Елизаветы II

Власти Великобритании уже приняли определенный план в случае, если королева страны Елизаветы II умрет. Об этом стало известно журналистам The Politico.

В частности, будет начата операция под названием "Лондонский мост разрушен" (именно этой фразой передадут трагическое известие - Ред.). Сам день смерти королевы будет носить название "День Д". Информацию о трагедии Букингемский дворец будет передавать сотрудникам и членам правительства. Первым ее получит премьер-министр Борис Джонсон.

В тот же момент королевская семья опубликует официальное обращение, а Уайтхолла приспустит флаги в течение 10 минут. В противном случае, утверждают журналисты, власти рискуют вызвать "гнев общественности".

При этом похороны королевы пройдут лишь через 10 дней после ее смерти. Проститься с Елизаветой II можно будет в Вестминстерском аббатстве. Минобороны будет заниматься организацией оружейного салюта и минуты молчания по всей стране.

Имя нового короля намерены будут озвучить в 10.00 на следующий день после погребения.

Также журналисты уточнили, что сейчас Елизавета II находится в добром здравии.