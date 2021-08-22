Ученик гимназии прямо на уроке пережил клиническую смерть в Запорожье

В Запорожье ученик гимназии №8 прямо во время учебного процесса пережил клиническую смерть.

Об этом сообщил директор областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко в сети.

"Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому прямо на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент результатом. Пусть у него все будет хорошо. А коллегам респект и уважение. Гордимся вами", - говорится в сообщении.

Как рассказал Малашенко, подростку 14-ти лет стало плохо посреди урока. Оказать помощь парню сразу бросились работники школы, которые провели первые реанимационные действия.

При этом, как пишут в сети, спасали жизнь ученика школьная медсестра и инженер по охране труда. В результате Малашенко заявил, что школьника на госпитализацию сдали с неплохим прогнозом.

Однако, деталей о причинах внезапного ухудшения состояния у ребенка не сообщается.