Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Соединенные Штаты намерены участвовать в решении конфликта на Донбассе и видят свою роль ключевой в этом вопросе.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - сказала она.

Также Стефанишина рассказала, что Штаты понимают важность своей участи в вопросе Донбасса и Крыма, поэтому готовы участвовать в процессе.

"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня процесс будет обсуждаться не только в Нормандском формате, но и в более широком, включая Соединенные Штаты", - добавила она.