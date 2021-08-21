Первую в мире ДНК-вакцину от Covid-19 разработали в Индии

В Индии одобрили вакцину против Covid-19, которая с помощью кольцевой цепочки ДНК защищает иммунную систему организма человека от вируса SARS-CoV-2. Более того, это первая в мире вакцина подобного типа.

Об этом сообщает издание Nature.

Новая вакцина под названием ZyCoV-D вводится в кожу человека без укола. С помощью специального устройства вакцина под давлением проникает в верхние слои эпидермиса.

По результатам клинических исследований, в которых участвовали почти 28 тысяч человек, данная вакцина на 67% защищает от симптоматического COVID-19.

И хотя эффективность этого такого препарата не столь высока в сравнении с другими вакцинами от Covid-19, исследователи все же объясняют, что прямые сравнения в этой ситуации некорректны. Так, вакцина ZyCoV-D тестировалась против "Дельта"-штамма, в то время как предыдущие препараты создавались на основе уханьского штамма.

Кроме этого, вирусолог из Университета Ашока в Сонипате Шахид Джамиль заявил, что в случае успешности ДНК-вакцин, они станут будущим вакцинологии из-за их легкого изготовления.