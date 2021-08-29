В Киеве после ДТП загорелось авто, водителя спасти не удалось

В ночь на субботу, 4 сентября, на Гостомельском шоссе в Голосеевском районе Киева произошло лобовое столкновение легковых авто, после чего машина марки Fiat с водителем внутри вспыхнула, как спичка, передает "УНН".

Инцидент произошел ночью, но точного виновника трагедии пока не называют. В результате лобового столкновения оба авто были разбиты так, что не подлежат ремонту. А спустя несколько минут после аварии машина марки Fiat, внутри которой находился водитель, вспыхнула.

Огонь пытался потушить водитель грузовика, который проезжал мимо. Но огнетушитель не помог – водитель легковушки сгорел заживо. По словам мужчины, все это произошло буквально за пару минут.

Второй участник ДТП сидел за рулем Honda. Его доставили в больницу, медики диагностировали у него серьезные телесные повреждения. Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители. Причины трагедии выясняются.