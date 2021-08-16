После столкновения поезда и микроавтобуса в Турции погибли шесть человек

В районе города Люлебургаз (провинция Текирдаг на северо-западе Турции - Ред.) в результате столкновения поезда и микроавтобуса погибли шесть человек, тяжело пострадали семь.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Служебный микроавтобус, перевозивший рабочих на завод, за несколько секунд до прохода грузового поезда выехал на железнодорожный переезд и был смят составом. Пострадавшие были доставлены в больницы Чорлу и Черкезкёй на машинах скорой помощи. Поезда продолжительное время не могли ездить.

Правоохранители начали расследование.