При пожаре в костеле Святого Николая поврежденный орган не подлежит восстановлению

Орган в костеле Святого Николая в Киеве после пожара не подлежит восстановлению.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Как сообщили "Стране" источники в следственных органах, трубы органа, отлитые из олова, оплавились и погнулись, а деревянные конструкции выгорели.

Орган был создан в 1980 году мастерами фирмы "Rieger-Kloss" (Чехословакия).

По данным источников "Страны" в МВД, у причины пожара может быть "конкретная фамилия". Полиция начала расследование уголовного производства по ч.1 ст. 270 УК Украины - Нарушение требований пожарной или техногенной безопасности, что вызвало пожар.

На месте происшествия, по информации наших собеседников, изъяли оплавленные провода с характерными признаками короткого замыкания. Также был изъят электрический трансформатор.

Если в результате выводов экспертов станет известно, что пожар произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении электротехнических работ, тогда ответственный сотрудник будет привлечен к уголовной ответственности.