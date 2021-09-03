Накануне иудейского праздника Рош ха-Шана в Умань прибыли полицейские из Израиля

В город Умань Черкасской области прибыли 11 сотрудников полиции Израиля для обеспечения вместе с коллегами из Украины соблюдение правопорядка в период празднования Рош ха-Шана (еврейского нового года).

Он отмечается с вечера понедельника, 6 сентября до вечера среды, 8 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"Израильские правоохранители прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко. Всем присутствующим доведена информация о соблюдении законности и правил безопасности, а также рекомендации по обеспечению карантинных требований", - сообщили в полиции.

Гостям показали Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр. Кроме того, наши сотрудники полиции показали коллегам районы паломничества хасидов.