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События Вчера, 23:3565
Накануне иудейского праздника Рош ха-Шана в Умань прибыли полицейские из Израиля

В город Умань Черкасской области прибыли 11 сотрудников полиции Израиля для обеспечения вместе с коллегами из Украины соблюдение правопорядка в период празднования Рош ха-Шана (еврейского нового года).

Он отмечается с вечера понедельника, 6 сентября до вечера среды, 8 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"Израильские правоохранители прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко. Всем присутствующим доведена информация о соблюдении законности и правил безопасности, а также рекомендации по обеспечению карантинных требований", - сообщили в полиции.

Гостям показали Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр. Кроме того, наши сотрудники полиции показали коллегам районы паломничества хасидов.

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Теги: news, новости, Украина, Рош_ха_Шана, 7dniv, 7dnivinfo, Умань  
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