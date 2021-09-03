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События Сегодня, 09:3860
Тилль Линдеманн из немецкой группы Rammstein спел на Красной площади

Самый известный немецкий исполнитель современности, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на Красной площади в Москве.

Он исполнил песню "Любимый город" в сопровождении военных духовых оркестров.

"Тилль впервые в своей музыкальной карьере выступает в сопровождении военных духовых оркестров", - подчеркнули в дирекции XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", где лидер Rammstein стал специальным гостем. Об этом сообщает ТАСС.

Линдеманн отправил трибунам воздушный поцелуй.

Дебют состоялся под аккомпанемент Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательного оркестра МЧС России и Оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии под руководством майора Олега Тышука.

Весной Линдеманн выпустил запись песни композитора Никиты Богословского на стихи поэта Евгения Долматовского и представил клип на нее, снятый в Государственном Эрмитаже.

Линдеманн снова выступит на фестивале "Спасская башня" 5 сентября. Специальным гостем завершающего смотр представления также станет народная артистка РФ Тамара Гвердцители, которая исполнит композицию Булата Окуджавы "Молитва".

Фестиваль "Спасская башня" проходит с 27 августа по 5 сентября, его тема - "Время, музыка и мир". Участниками фестиваля в этом году стали оркестры из пяти стран: России, Белоруссии, Греции, Катара и Мексики. Еще один специальным гостем стала арт-группа "Хор Турецкого", которая выступила 1 сентября.

В связи с пандемией смотр проходит в формате COVID-free: вместе с билетом зрители должны предъявить QR-код и пройти бесконтактную термометрию на входе.

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Теги: news, новости, Украина, Красная, площадь, Rammstein, 7dniv, 7dnivinfo  
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