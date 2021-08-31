Вирусологи ждут, что коронавирус со временем станет менее опасным для человека

В отдаленном будущем коронавирус COVID-19, который сейчас уже угрожает осенней волной в Украине, вероятно, ослабеет и станет менее смертельным для людей.

Но пока это лишь отдаленная перспектива и сейчас он остается очень опасным.

Об этом заявили заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Их цитирует Ura.ru.

Российские вирусологи сообщили, что внутренней "задачей" любого вируса, в том числе и COVID-19, является как можно более широкое распространение, а не убийство своего носителя. Специалисты уверены, что со временем новая коронавирусная инфекция станет менее вредоносной.

"В будущем, возможно, этот вирус будет эволюционировать и давать более тяжелые формы заболевания. Однако этот процесс далее будет идти в другую сторону", - пояснил Чумаков.

Он добавил, что тенденцию к появлению более мягких форм имеют все вирусы, однако это очень долгий процесс.

Слова Петра Чумакова подтвердил Алексей Аграновский. "Любой вирус, когда он долго бытует в популяции, становится менее вредным, потому что его задача не уничтожить человечество, а остаться с ним. Мы как расходники. Он на нас живет и не может жить отдельно", - уточнил он.

Ранее Петр Чумаков допустил, что коронавирус перешел от летучих мышей к человеку в результате искусственных манипуляций. По словам специалиста, COVID-19 адаптирован к размножению среди рукокрылых и в первое время плохо размножался среди людей.