Полиция показала карту, какие улицы Киева перекроют с утра до вечера в воскресенье

С 7 утра в воскресенье, 5 сентября, в Киеве будет временно ограничено автодвижение на ряде улиц.
Эти меры продлятся до 18:00 этого же дня.
Временные ограничения связаны со спортивным мероприятием, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
"Вниманию водителей! В связи с проведением массового мероприятия велосипедистов 5 сентября с 7:00 до 18:00 в столице ограничат движение на улицах", - говорится в сообщении.
Движение ограничат на улицах:
- Академика Кржижановського;
- Василия Степанченка;
- Коростенской;
- Генерала Наумова;
- бульваре Академика Вернадського;
- Рабочей;
- Автотрассе Р30 (Новоирпеньская трасса)
- участках прилегающих улиц.