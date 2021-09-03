Полиция показала карту, какие улицы Киева перекроют с утра до вечера в воскресенье

С 7 утра в воскресенье, 5 сентября, в Киеве будет временно ограничено автодвижение на ряде улиц.

Эти меры продлятся до 18:00 этого же дня.

Временные ограничения связаны со спортивным мероприятием, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Вниманию водителей! В связи с проведением массового мероприятия велосипедистов 5 сентября с 7:00 до 18:00 в столице ограничат движение на улицах", - говорится в сообщении.

Движение ограничат на улицах: