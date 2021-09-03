Новые сроки объявления состава Кабинета министров Афганистана

Новые власти Афганистана из движения Талибан вновь перенести срок объявления состава Кабмина.

С 4 сентября его отодвинули на следующую неделю, без указания конкретного дня.

Об этом сообщает издание Times of India.

"Объявление о новом правительстве и членах кабинета министров теперь будут сделано на следующей неделе", - сообщил представитель талибов Забуилла Муджахид.

Ожидается, что главой правительства станет лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада. Другой представитель талибов Анамулла Самангани, который отвечает за культуру, сообщил о том, что переговоры процесс почти завершен.