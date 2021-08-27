Таксист в Киеве избил пожилую туристку из Италии и хотел "договориться" со свидетелями побоища

В Киеве возле отеля "Президент" таксист избил двух пассажирок из Италии после того, как те с ним расплатились.

Об этом рассказала свидетельница ЧП Ольга Немчева в Facebook.

"Таксист бил пожилую иностранку! А потом пытался договориться со мной, чтобы я не рассказывала об увиденном! Прошу максимальной огласки, потому что агрессор и впредь будет бить людей и будет безнаказанным! Мы с мужем стали свидетелями, как таксист подвез к отелю "Президент" двух итальянок почтенного возраста. После расчета толкнул, а затем ударил одну из них, ногами добивая очки, которые слетели с женщины от удара. Напуганные обе быстро скрылись в стенах гостиницы", - рассказала она.

После первого шока женщина заблокировала авто обидчика, пригрозив виновнику судом.

"Он начал доказывать мне, что все сделал правильно, мол, просто не повезло, что именно я ехала за ним, и теперь "порчу ему день" Потом начались уговоры, давление на жалость … Я повела его к женщинам на ресепшн просить прощения. Испуганные, они не сразу поняли, что мы от них хотим", - добавила она.

Немчева также уточнила, что уже обратилась по данному поводу в МВД.