Пьяный скутерист в Киеве предлагал полиции отпустить его за 2 тысячи гривен

В Киеве произошел комичный инцидент. Вчера днем, 4 сентября, на улице Рыбальской в Печерском районе столицы, сотрудники патрульной полиции заметили парня на скутере без шлема, который зигзагами ехал по дороге.

После остановки выяснилось, что странная поездка без шлема не единственное его нарушение. У скутериста была нечеткая речь и от него разило алкоголем. Когда нарушителю предложили пройти проверку на "Драггере" или проехать на медосвидетельствование, парень отказался и стал недвусмысленно намекать патрульным, что можно решить вопрос на месте.

По информации наших источников в Нацполиции, скутерист пытался откупиться от патрульных за 2 тысячи гривен поскольку понимал, что за нетрезвое вождение ему грозит штраф в 17 тысяч гривен и лишение прав на год.

Однако то ли патрульные слишком принципиальные попались, то ли размер мзды был слишком мизерный, но в итоге скутериста оформили не только по ст.130 КУаП за нетрезвое вождение, но еще и вызвали следственно-оперативную группу местного управления полиции и передали им записи с нагрудных камер о настойчивом предложении взятки.

Полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.369 УК Украины - Предложение взятки должностному лицу. Теперь горемыке за пьяные покатушки грозит кроме крупного штрафа еще и уголовная ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы.