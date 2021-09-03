Беженец из Афганистана в Германии напал на людей с ножом

В воскресенье, 5 сентября, в Берлине беженец из Афганистана напал на двух человек с ножом.

Инцидент произошел в районе Вильмерсдорд. Там 29-летний афганец нанес ранение 58-летней женщине, которая занималась садовыми работами. После этого он напал на 66-летнего мужчину, который пришел на помощь женщине.

"Мужчина был задержан на месте преступления", - сообщает пресс-служба полиции.

Также силовики уточнили, что раненых пришлось госпитализировать. Следствие считает, что причиной может быть исламский мотив. Виновник инцидента проживает в Германии с 2016 года и страдает психическим расстройством.