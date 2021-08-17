 

Вокруг убийства заробитчанина в Польше начинается большой скандал. К чему он приведет?

События Сегодня, 14:5035
Вокруг убийства заробитчанина в Польше начинается большой скандал. К чему он приведет?

В Польше разворачивается большой скандал из-за гибели во Вроцлаве 25-летнего уроженца Немирова Винницкой области Дмитрия Никифоренко, который еще в июле умер в вытрезвителе после избиений полицейскими.  

Эту трагическую истории, подробности которой только сейчас опубликовали в польской прессе, уже сравнивают с убийством белым полицейским темнокожего Флойда, что спровоцировало масштабные протесты.

В отличие от большинства других подобных случаев, история с Дмитрием Никифоренко активно освещается ведущими польскими СМИ. Большое возмущения она вызвала и в среде украинских мигрантов.

Какими могут быть последствия - разбиралась "Страна".     

Били кулаками, дубинками и душили 

Никифоренко приехал на заработки в Польшу год назад. Как и сотни тысяч соотечественников, подрабатывал в основном на стройках и на фабриках. На своей странице в Facebook на вопрос друга, как работа, сказал, что "Спасибо, все хорошо". В сентябре у парня была намечена свадьба с его девушкой Сюзанной.

Вокруг убийства заробитчанина в Польше начинается большой скандал. К чему он приведет?

В роковой вечер он с товарищами, тоже украинскими заробитчанами, с которыми вместе трудились на стройке, организовали после работы вечеринку. Как уверяют ее участники, "каждый выпил по пиву и бутылку водки на всю группу из 20 человек".

Как бы там ни было, алкоголь подействовал на Никифоренко плохо - его вырвало. Товарищи посоветовали ему идти домой, он пошел на автобус вместе с коллегой.

Далее, согласно расследованию "Газеты выборчей", поведение парня привлекло внимание водителя: он вел себя неадекватно и бился головой об стекло. Приехала скорая, медики подтвердили, что он пьян, вызвали полицию и уехали.

Когда полицейские прибыли на остановку, где сидел Дмитрий, было около 10 вечера. Позже они уверяли, что парень якобы вел себя агрессивно - устроил дебош, укусил одного из копов за палец, другого ударил кулаком. Поэтому они вынуждены были применить к нему "средства непосредственного принуждения: газ, наручники, ремни". Однако, камеры в автобусе не зафиксировали агрессивного поведения Никифоренко.

Эти утверждения не подтверждает также запись с камер на униформах полицейских. Приборы, несмотря на то, что весь день работали, сразу после задержания Дмитрия были выключены.

После того, как украинца привезли во вроцлавский вытрезвитель, пишет "Выборча", на Дмитрия пускали перечный газ, били кулаками, дубинками и душили. Он потерял сознание. Все это, а также смерть парня (приехавшая бригада медиков не смогла его реанимировать), зарегистрировали камеры видеонаблюдения.

 

"Все на протест!"

Украинца задерживали трое полицейских из Вроцлава, которых вскоре после публикации расследования отстранили от исполнения обязанностей. Украинский МИД направил в Польшу ноту протеста.  

Среди заробитчан в Польше гибель Никифоренко вызвала большой резонанс - многие готовы на бунт, чтобы требовать справедливого расследования. Тем более унижения и избиения украинцев в Польше (в том числе рядовыми поляками) - не единичные случаи.  

"В основном, конечно, нападают польские националисты, а власть на это закрывает глаза. Моего знакомого поколотили за то, что говорил по-украински. А сколько раз было, что били просто за то, что "бандеровцы", или поляки пытались доказать, что "Львов - польский город". Ну а для некоторых полицейских украинцы - как темнокожие для копов в Америке. Если украинец, значит виноват. Чтобы такого не происходило, нужно требовать, чтобы эти полицейские, которые избили до смерти нашего парня, понесли наказание. Готовы выйти на протесты", - сказал нам работающий в Варшаве львовянин Иван Сидорчук.

В соцсетях украинцы уже призывают к бунту по типу BLM в США, а украинские власти ругают за пассивность в отстаивании интересов своих граждан за рубежом.  

"Украинцы - это сироты, государство не заботится о своих гражданах. Как так - только уволили полицейских? А где все украинцы в Польше? Все должны выйти на протест! Сегодня его, завтра - вас! Вы видели, как в США, когда наркомана, криминала, который умер не от пыток, а от передозировки, и его прижал полицейский, после чего он задохнулся, но поднялись все. Еще и подняли в каждой стране своих. А что украинцы? Проглотят как всегда? Моя хата с краю. Поэтому и нет государства и уважения других народов к украинцам, поэтому их убивают служащие, а не криминал в Португалии, Польши и т.д, и все молчат", - написала в группе "Украинцы за границей" в Facebook Лина Гейс, живущая, что характерно, в Нью-Йорке.

Вокруг убийства заробитчанина в Польше начинается большой скандал. К чему он приведет?

Отметим, что смерть Никифоренко активно освещают оппозиционные польской власти СМИ во главе с "Газетой выборчей".

Поэтому, в отличие от многих других скандалов, этот действительно может иметь продолжение. В том числе и с внутриполитическими последствиями.  

Если действительно начнутся массовые акции протеста украинцев, их вполне может поддержать и оппозиция, которая использует любой повод, чтоб ослабить власть консерваторов из правящей партии "Право и справедливость" (которыми, кстати, недовольны и в Германии, и в США). При этом за образец могут быть взяты технологии и лозунги акций протеста против убийства Флойда в США.

"Включение технологии BLM в таком случае – это верный способ избавить, наконец, западных союзников от осточертевшей им уже команды Ярослава Качиньского. Сейчас, вероятнее всего, был запущен пробный шар. Если это так, то перспективы перенесения американских технологий политической мобилизации на польскую почву должны быть признаны многообещающими. Если будет четко поставлена цель повторить в Польше американское лето-2020, то еще несколько лет целенаправленной работы в этом направлении, и "женский страйк" ноября 2020 года покажется для Польши детским лепетом по сравнению с бунтом украинских заробитчан", - прогнозирует телеграмм-канал "Книга Носовича".

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Теги: news, новости, Украина, Польша, убийство, заробитчанин, 7dniv, 7dnivinfo  
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События

Вокруг убийства заробитчанина в Польше начинается большой скандал. К чему он приведет?
Вокруг убийства заробитчанина в Польше начинается большой скандал. К чему он приведет?
В Польше разворачивается большой скандал из-за гибели во Вроцлаве 25-летнего уроженца Немирова Винницкой области Дмитрия Никифоренко, который еще в июле умер в вытрезвителе после избиений полицейскими.  
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