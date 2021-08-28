Вспышку опасного вируса Nipah, от которого нет вакцины зафиксировали в Индии

В Индии в южном штате Керала выявлена вспышка опасного вируса Nipah, от которого в воскресенье, 5 сентября, умер 12-летний мальчик. Еще у двоих человек обнаружили характерные симптомы.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в местных властях.

По информации NDTV заболевания зафиксировали в индийском штате Керала.

Власти Индии направили в штат группу специалистов из Национального центра по контролю за заболеваниями, чтобы оказать помощь медработникам. Как заявляют эксперты, в первую очередь необходимо изучить контакты пациентов и отправить всех, кто с ними контактировал, на карантин.

Вирус Nipah впервые обнаружили в 1998 году в Малайзии. С тех пор вспышки заболевания временами фиксируют в Азии. Nipah опасен тем, что вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. На данный момент от вируса нет вакцины. В 70% случаев заболевание кончается летальным исходом.

Разносчиками вируса считаются большие летучие мыши, которых также часто называют летучими лисицами.