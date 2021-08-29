Информацию "Страны" об угрозах Зеленскому подтвердили в пресс-службе СБУ

Вечером в воскресенье, 5 сентября, в пресс-службе СБУ официально подтвердили информацию "Страны" о звонке на горячую линию спецслужбы с угрозами первым лицам государства.

Об этом говорится в нашем телеграм-канале "Политика Страны".

"На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первых лиц государства. Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры", - сообщил "Стране" спикер ведомства Артем Дехтерянко.

Как сообщала "Страна", нищий позвонил в СБУ и сообщил о планах убить Зеленского.