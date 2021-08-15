 

Марш против мер по борьбе с Covid-19 прошел в Амстердаме

События Сегодня, 19:1266
Марш против мер по борьбе с Covid-19 прошел в Амстердаме

В Амстердаме десятки тысяч людей продолжают участвовать в акциях протеста против мер по борьбе с Covid-19. В этот раз горожане поучаствовали в протестном марше через центр города длиной в семь километров.

Об этом сообщает NOS.

При этом муниципальное управление Амстердама уже предупредило граждан, что в центре города слишком много людей, поэтому призвали воздержаться от участия в протесте.

Организаторы решили пойти на компромисс и согласились, что марш закончится около 15:00 на площади Дам. Как объяснил представитель муниципалитета, акция пока проходит мирно.

Инициатором марша выступил Мишель Рейкинга, который уже организовал несколько мероприятий против мер по борьбе с коронавирусом под названием "Выпить кофе на Музейной площади". Девиз сегодняшней демонстрации - "Вместе для Нидерландов". 

По словам организатора, в этой акции принимают участие шестьдесят организаций. Перед началом Рейкинга сообщил, что ожидает около 50 000 людей. Он назвал это "самой большой демонстрацией с момента введения мер против коронавируса".

Также, как рассказывают организаторы, протест направлен не только на нынешние меры против коронавируса, но и против других правительственных мероприятий.

На фотографиях с акции видно, как участники несут флаги, желтые зонтики и воздушные шары.

Есть также лозунги, такие как "QR заходит слишком далеко" и "Вакцина от Covid- это яд".

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, коронавирус, Амстердам, 7dniv, 7dnivinfo  
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