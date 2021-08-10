 

Под Киевом произошел взрыв на сахарном заводе, пострадавшие в больницах

События Вчера, 22:3849
Под Киевом произошел взрыв на сахарном заводе, пострадавшие в больницах

Полицейские начали расследование обстоятельств взрыва в поселке Гребенки Киевской области. Он произошел в воскресенье, около 16:00 на местном сахарном заводе.

Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи, передает пресс-служба МВД Украины.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского районного управления полиции (РУП). По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

Среди пострадавших 5 человек, двое из которых госпитализировали в больницу в Киеве. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время не известно.

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