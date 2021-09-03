С внуком и правнуком Сергея Королева встретился Илон Маск

В пятницу, 3 сентября, внук и правнук знаменитого советского инженера, основателя советской космической программы, Сергея Королева встретились с американским бизнесменом Илоном Маском, который говорил про восхищение их дедом.

Об этом Андрей Королев, который сам является врачом в Москве, сообщил в Facebook в субботу, 4 сентября.

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу!" - написал Андрей Королев.

Потомкам Королева показали, как происходит сборка двигателей, ракет и космического корабля CrewDragon. Они пожелали успехов Маску.

Сергей Павлович Королев родился в городе Житомире 12 января 1907 года (по старому стилю - 30 декабря 1906 года), который тогда входил в Российскую империю. Он является человеком, который первым начал практическое освоение космоса во всем мире. Именно под руководством Сергея Королева в СССР и впервые в мире построили космические ракеты-носители, организовали запуск в космос первого искусственного спутника Земли, осуществили первый в истории космический полет Юрия Гагарина (12 апреля 1961 года) и добились выхода человека в открытый космос, осуществленный Алексеем Леоновым (18 марта 1965 года).

Ранее Маск заявлял, что пообщался с семьей Сергея Королева и считает его одним из лучших. Также он тепло отозвался о великом покорителе космоса в 114-ю годовщину его рождения 12 января 2021 года.