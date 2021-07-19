Кошелек у главы офиса ООН в Киеве вытянули карманники

Столичные карманники накануне выходных совершили преступление. Жертвой уличных щипачей на улице Федорова в Печерском районе столицы стала Эрика Квапилова – гражданка Словакии и глава офиса ООН "Женщины в Украине".

Об этом сообщили "Стране" собственные информированные источники в МВД.

Вероятно, карманники залезли в сумочку и украли кошелек у главы офиса ООН, когда она смешалась с толпой в центральной части города. В результате были похищены банковские карточки, несколько сотен гривен наличных и личные документы-словацкий паспорт и дипломатическая карта.

Квапилова обратилась в полицию. Там начали расследование уголовного проступка по ч.1 ст.185 УК Украины ("Кража"), однако дело по данным наших источников пока не раскрыто.

О потерпевшей известно, что до работы в Украине она была первой главой офиса ООН "Женщины в Грузии" с 2013 по 2020 год.

До этого назначения она занимала должность директора региональной программы ООН Женщины в Юго-Восточной Европе. В период с 2005 по 2009 год работала программной специалисткой, поддерживая программы ООН "Женщины / UNIFEM" на Западных Балканах и в Турции.

До работы в ООН Эрика Квапилова более 15 лет исследовала социальную политику и благосостояние, участвовала в международных сравнительных исследовательских группах и публиковала научные работы на темы социальной политики и гендерных вопросов.

В начале 2000-х она была директором Научно-исследовательского института труда и социальных вопросов и Международного центра семейных исследований в Братиславе, аффилированного с Министерством труда, социальных исследований и семьи Словакии, и работала в качестве гендерного советника министра труда и социальных вопросов.