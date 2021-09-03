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Кулеба заявил что в Кремле хотят избежать встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности властей Украины ко встрече президента Владимира Зеленского с его коллегой из России Владимиром Путиным.

Об этом Кулеба заявил вечером в воскресенье, 5 сентября 2021 в передаче "Подробности недели" на телеканале "Интер".

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

Также Кулеба исключил визит президента США Джо Байдена в Украину в 2021 году. Глава МИД добавил, что в США и Украине пока будут нацелены на выполнение тех соглашений, которые были заключены в ходе недавно закончившейся поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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