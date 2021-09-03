Выпустить первое расследование по "вагнеровцам" в течение месяца

В организации Bellingcat анонсировали выпуск в течение ближайшего месяца текстовой версии расследования о провале спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер" в 2020 году.

Новый анонс в начале сентября на MezhyhiryaFest 2021 сделал представитель Bellingcat Христо Грозев, сообщает "Детектор медиа".

В частности, он сказал о планах выпустить три материала, посвященных ситуации с вагнеровцами. Текстовый - самый ближайший из них, должен выйти "в течение ближайшего месяца".

Затем, по словам Грозева, должен выйти "короткий документальный фильм". Этот материал представитель Bellingcat назвал "медийным продуктом".

Далее, в 2022 году, планируется выход на экраны двухчасового фильма на эту же тему. По словам Грозева, "это будет фильм, достойный Оскара (ежегодной премии американской киноакадемии - Ред.)".

Также Грозев заявил, что на эту же тему свой фильм планируют снять на американском телеканале CNN, который "решили пропустить вперед".

"Мы готовим три продукта", - заявил этот представитель организации Bellingcat.

"Мы обращались к украинской власти за комментариями, но они не отвечали. Мы ждали их ответов полгода", - сказал Грозев.